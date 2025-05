Bei Bayern bald wieder vereint? Wie Olise Kumpel Eze zum Schach brachte

„Ich habe angefangen, Schach zu lernen, als Michael kam“, berichtete Eze vor einiger Zeit in einem Interview mit The Athletic . „Er und mein Bruder haben mich dazu gebracht zu lernen, wie man spielt, und gegen sie anzutreten.“

Erfolg beim Schach – Finalheld im FA Cup

Ob ihm dieser Moment noch mehr bedeute, gerade auch im Hinblick darauf, dass er in seiner Karriere so viele Zurückweisungen erlebt habe, wurde Eze hinterher von der BBC gefragt. „Um ehrlich zu sein, versuche ich, das zu vergessen, aber ihr erinnert mich immer wieder daran.“

Eze als Straßenfußballer im Käfig geprägt

Der gebürtige Londoner wuchs in Greenwich auf, lernte in den Käfigen des Viertels das Einmaleins des Straßenfußballs. Und träumte wie so viele Jugendliche von einer großen Karriere.