Lampard-Team Coventry kommt Aufstieg näher

Teammanager Frank Lampard darf mit Coventry City weiter vom Aufstieg in die Premier League träumen. Am letzten Spieltag der Championship setzte sich die Mannschaft des früheren englischen Fußball-Nationalspielers 2:0 (1:0) gegen den FC Middlesbrough durch und sicherte sich als Tabellenfünfter einen der vier Playoff-Plätze.

Dort trifft Coventry, das seit mittlerweile 24 Jahren auf die Rückkehr in die höchste Spielklasse wartet, auf den AFC Sunderland. Im zweiten Halbfinal-Duell spielt Sheffield United gegen Bristol City. Die Hinspiele finden am 8. und 9., die Rückspiele jeweils am 12. und 13. Mai statt.