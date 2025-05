Gefeiert, gefragt - und bald weg?

Palace Ende November noch Vorletzter

Dass es so weit kommen konnte, lag auch daran, dass Parish in schwierigen Zeiten am 50-Jährigen festhielt. Denn: Nach acht Spielen und dem schlechtesten Start in die Premier-League-Saison in der Vereinsgeschichte war Palace noch sieglos, rutschte vier Spieltage später sogar auf den vorletzten Tabellenplatz ab.