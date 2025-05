"Ich werde kündigen": Guardiola droht mit Rücktritt

„Ich habe dem Klub gesagt, dass ich das so nicht haben möchte“, sagte Guardiola nach dem 3:1 gegen den AFC Bournemouth über die vielen Profis: „Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf Eis legen müssen. Das will ich nicht. Ich werde kündigen. Verkleinert den Kader - und ich bleibe.“