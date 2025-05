Guardiola schließt Rodri-Comeback vor Klub-WM nicht aus

Pep Guardiola schließt ein Comeback des lange verletzten Ballon-d’Or-Gewinners Rodri bei Manchester City noch vor der Klub-Weltmeisterschaft (ab 14. Juni) nicht kategorisch aus. „In dem Moment, in dem der Physiotherapeut und der Arzt sagen ‚Rodri kann anfangen zu spielen‘, wird er anfangen zu spielen“, sagte der spanische Star-Trainer der Citizens am Donnerstag: „Aber das müssen mir die Ärzte sagen.“

Auch ein Einsatz im FA-Cup-Finale am 17. Mai in Wembley gegen Crystal Palace scheint damit nicht komplett vom Tisch, nachdem Rodris Rückkehr auf den Trainingsplatz am vergangenen Freitag bereits Hoffnungen auf ein zeitnahes Comeback genährt hatte. Der 28 Jahre alte spanische Nationalspieler, der sich im September kurz nach dem Saisonstart einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte, wollte ursprünglich rechtzeitig zur Klub-WM in den Spielbetrieb zurückkehren.