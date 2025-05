Guardiola schwärmt von diesem Deutschen! "Unglaubliche Arbeit"

Wer ist Oliver Reiß?

Kurios: Nach einem Remis und einer Niederlage zum Start holte Reiß alle seine 26 Siege in Serie. Erst in den vergangenen beiden Partie gab es dann wieder je ein Unentschieden und eine Niederlage.

Auf Zweifel folgte Gewissheit

Reiß selbst gab in den Manchester Evening News zu, dass er zu Beginn seiner Zeit in England Zweifel hatte: „Als ich zu Manchester City kam, dachte ich: War es die richtige Entscheidung? Sie erwarteten eine Menge von mir.“

Auch sprachliche und kulturelle Hürden machten ihm anfangs zu schaffen. Doch er spürte schnell, dass er in England wachsen würde: „Schon in den ersten Spielen an der Seitenlinie spürte ich, dass ich nicht mehr derselbe war.“

Macht ein Deutscher ManCity zum Meister?

Bereits vor wenigen Wochen sicherte sich Reiß mit seiner Mannschaft den Titel in der Premier League North. Nun wartet das große Finale um die nationale Meisterschaft – am Sonntag gegen den Süd-Sieger Aston Villa, dem man zuletzt im Endspiel das FA Youth Cup noch mit 1:3 unterlegen war.

Während Reiß und sein Team also auf einen historischen Erfolg zusteuern, läuft es bei den Profis derzeit durchwachsen: Guardiola und Co. kamen am Wochenende nicht über ein 0:0 beim Tabellenletzten Southampton hinaus – aktuell reicht das nur für Rang vier in der Premier League.