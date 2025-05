Gündogans Saisonfazit: "Können nicht wirklich zufrieden sein"

Das Ticket für die Königsklasse haben Ilkay Gündogan und Manchester City auf den letzten Drücker gelöst - doch glücklich ist der frühere Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit der Spielzeit trotzdem nicht. „Was für eine schwierige Saison - und ich bin so erleichtert, dass wir es wieder in die Champions League geschafft haben“, schrieb der 34-Jährige auf LinkedIn: „Aber insgesamt können wir mit dieser Saison nicht wirklich zufrieden sein.“

Die sonst so erfolgsverwöhnten Skyblues blicken auf die erste Spielzeit ohne Titel seit acht Jahren zurück. „Für mich ist City der professionellste Fußballverein in Europa. Deshalb frage ich mich einerseits immer noch so oft, wie wir in dieser Saison in diese schwierige Situation geraten sind“, schrieb Gündogan, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona auf die Insel zurückgekehrt war: „Andererseits gibt mir das aber auch die Zuversicht, dass wir früher oder später wieder auf dem allerbesten Niveau sein werden, denn ich weiß, wie hart jeder arbeitet - nicht nur unser Manager, nicht nur meine Mitspieler - jeder in diesem Verein.“