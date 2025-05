Kampf um die Königsklasse: Chelsea und Aston Villa legen vor

Die besten fünf Teams qualifizieren sich für die Champions League, durch die Siege der Konkurrenz rutschte Manchester City (65 Punkte) auf Rang sechs ab, der nur für die Europa League berechtigt. Die Skyblues spielen am Samstag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Crystal Palace im Finale um den FA Cup - und müssen dann am Dienstag gegen den FC Bournemouth nachziehen.

Tottenham und ManUnited spielen indes in der Liga in dieser Saison überhaupt keine Rolle und belegen weiter die Plätze 17 und 16. Der volle Fokus richtet sich bei beiden Teams seit Wochen auf den kommenden Mittwoch: Dann geht es im Europa-League-Finale in Bilbao nicht nur um den Titel, sondern auch um einen Platz in der Champions League.