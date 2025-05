Liverpool: Polizei schließt Terror aus - fast 50 Verletzte

Nachdem bei der Meisterparade des FC Liverpool am Montagabend ein PKW in eine Menschenmenge gesteuert war, hat die Polizei die Tat nicht als „terroristisch“ eingestuft. Das sagte die Vize-Polizeipräsidentin des Verwaltungsbezirks Merseyside, Jenny Sims. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um einen „isolierten Vorfall“ handele.