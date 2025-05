Liverpool-Superstar Salah erreicht Bestmarke

Liverpool-Star Mohamed Salah trifft am letzten Spieltag der Premier League - und zieht mit zwei früheren Stars gleich.

Der ägyptische Angreifer traf am letzten Premier-League-Spieltag zum 1:1-Ausgleich gegen Crystal Palace und kam so zu seinem insgesamt 47. Scorerpunkt (29 Tore und 18 Assists) in dieser Liga-Saison.