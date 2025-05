Medien: Awoniyi nach Bauchverletzung in künstlichem Koma

Der frühere Bundesliga-Stürmer Taiwo Awoniyi ist in Folge seiner schweren Bauchverletzung nach englischen Medienberichten in ein künstliches Koma versetzt worden. Der Profi von Premier-League-Klub Nottingham Forest hatte die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Leicester City erlitten und war am Montag notoperiert worden.