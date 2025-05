Ex-Bundesliga-Profi soll aus Koma erwacht sein

Der frühere Bundesliga-Stürmer Taiwo Awoniyi ist laut der englischen BBC am Mittwochabend aus dem künstlichen Koma erwacht.

Der Profi des Premier-League-Klubs Nottingham Forest war infolge einer schweren Bauchverletzung in dieses versetzt worden , wie die BBC berichtete, soll es sich um einen Darmriss gehandelt haben.

Die Verletzung hatte Awoniyi am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Leicester City erlitten. Bereits am Montag war er notoperiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt worden, um die Genesung zu fördern.