"Mehrere Jahre spielen": Gündogan denkt nicht an Karriereende

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan denkt noch lange nicht an ein Karriereende. „Ehrlich gesagt, will ich noch mehrere Jahre Fußball spielen: Weil ich mich absolut bereit dafür fühle, sehr fit bin, auf meinen Körper achte. Ich spüre, dass mir Fußball extrem viel Spaß macht: nicht nur ein weiteres Jahr, sondern mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar drei oder vier Jahre“, sagte der einstige DFB-Kapitän in einem Interview mit der Sport Bild.