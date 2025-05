DFB-Ass macht United nass

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool hat Spiel eins nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der Premier League verloren. Beim FC Chelsea an der Stamford Bridge unterlag die Mannschaft von Teammanager Arne Slot verdient mit 1:3 (0:1).

Enzo Fernández brachte Chelsea früh in Führung (3.), außerdem unterlief Liverpools Rechtsverteidiger Jarell Quansah ein Eigentor - angeschossen von Mitspieler Virgil van Dijk (56.).

Cole Palmer traf in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zur Entscheidung (90.+6). Moisés Caicedo traf zudem die Latte (32.), Palmer den Pfosten (81.). Van Dijk besorgte per Kopf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (85.), ansonsten strahlten die Reds eine Woche nach dem Gewinn der 20. Meisterschaft wenig Torgefahr aus.