Nach Oberschenkelverletzung: Havertz wieder im Teamtraining

Nach seiner langen Zwangspause steht der Stürmer offenbar kurz vor seiner Rückkehr in den Spielbetrieb.

Das Comeback von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz rückt offenbar immer näher. Der 25-Jährige, der sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, nahm am Mittwoch an einer öffentlichen Trainingseinheit des FC Arsenal teil. Ob der Stürmer am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Ligaduell der Gunners gegen Newcastle United bereits mitwirken kann, ist aber offen.