Sogar Bier ist erlaubt: Everton sagt dem Goodison Park Goodbye

Nach 133 Jahren sagen die Everton-Fans der "Grand Old Lady" am Sonntag Goodbye. Immerhin: Das Stadion wird nicht abgerissen.

Die „Grand Old Lady“ geht in Rente, und zum Abschied gibt es sogar Bier: Wenn der FC Everton am Sonntag nach 133 Jahren seinem geliebten Goodison Park Goodbye sagt, wird eine beinharte englische Fußball-Regel außer Kraft gesetzt.

Seit der Eröffnung am 24. August 1892 wurde der Goodison Park immer wieder erweitert, obwohl in dem engen Arbeiterviertel Walton kaum Platz ist. Die benachbarte St Luke’s Church etwa grenzt inzwischen an zwei Seiten an das Stadion.