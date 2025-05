TV-Sender muss sich sogar entschuldigen! Chelsea-Star schießt gegen Kritiker: "Idioten"

Cole Palmer beendet endlich seine Torflaute für den FC Chelsea. Nach Abpfiff findet der Engländer im Interview klare Worte in Richtung der Kritiker - zu klare Worte.

Wegen seines Interviews mit Sky Sport war der Sender sogar zu einer Entschuldigung gezwungen, da Palmer in Richtung der Fans schoss.

„Social Media heutzutage ist einfach voll mit Idioten. Die Trolle und so, ich gebe dem keine Beachtung“, giftete der Chelsea-Star: „Ich bin froh getroffen zu haben, aber es war nur ein Tor und ich muss mich weiter verbessern und versuchen, auf ein neues Level zu kommen.“

Chelsea-Star teilt gegen Kritiker aus

Seit mehr als drei Monaten musste Palmer jetzt auf einen Treffer warten, was die Stimmen im Netz lauter werden ließen. „Shit Happens, ich habe drei Monate kein Tor erzielt, aber das motiviert mich noch mehr, zu kämpfen und besser zu werden“, zeigte sich der Engländer gelassen.

Er erklärte: „Wenn du Chancen kriegst, aber nicht triffst, lässt du am Ende des Tages dein Team im Stich. Ich persönlich fühle mich mental stark. Was auch immer die Leute sagen, kümmert mich nicht, ich bin damit aufgewachsen, also ist es mir egal.“