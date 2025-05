Vor den Teamkollegen: Machte Amorim einen United-Star rund?

Garnacho-Frust nach Europa-League-Finale

Der Konflikt zwischen Amorim und Garnacho eskalierte wohl vor allem nach dem verlorenen Europa-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur. Der 20-Jährige beschwerte sich über zu wenig Spielzeit, nachdem ihn Amorim erst in der 71. Minute eingewechselt hatte.

„Ich habe in jeder Runde gespielt, um der Mannschaft zu helfen, ins Finale zu kommen, und heute bekam ich nur 20 Minuten. Ich weiß nicht. Ich werde versuchen, den Sommer zu genießen und zu sehen, was als Nächstes passiert. Diese Saison war scheiße: das Finale zu verlieren und in der Liga niemanden zu schlagen“, ließ er seinen Frust raus.