Zur Meister-Krönung: Klopp zurück in Liverpool

Jürgen Klopp kehrt ein Jahr nach seinem Abschied aus Liverpool zurück an die Anfield Road.

Jürgen Klopp kehrt ein Jahr nach seinem Abschied aus Liverpool zurück an die Anfield Road.

Rückkehr zur Meister-Krönung: Jürgen Klopp wird am Sonntag erstmals seit seinem Abschied aus Liverpool vor genau einem Jahr an der Anfield Road zu Gast sein. „Ich habe gehört, dass er da sein wird, jawohl. Sehr schön“, sagte Klopps Nachfolger Arne Slot am Freitag.