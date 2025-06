"Barrieren niedergerissen": Trauer um England-Pionier

Trauer in England: Uriah Rennie, der erste dunkelhäutige Schiedsrichter in der Premier League , ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

Erster dunkelhäutiger Schiedsrichter der Premier League

Rennie leitete in seiner Karriere als Unparteiischer mehr als 300 Spiele zwischen 1997 und 2008. In Englands höchster Spielklasse kam der gebürtige Jamaikaner in 175 Spielen als Hauptschiedsrichter zum Einsatz. Seine erste Spielleitung am 13. August 1997 bei der Partie zwischen Derby County und Wimbledon ging in die Geschichtsbücher ein.