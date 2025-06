City bei Klub-WM ohne Kovacic

Der kroatische Mittelfeldspieler musste wegen einer Verletzung an der Achillessehne operiert werden.

Pep Guardiola und Manchester City müssen bei der Klub-WM auf Mittelfeldspieler Mateo Kovacic verzichten. Das gab der Klub des spanischen Teammanagers am Montag bekannt. Kovacic (31) habe wegen einer Verletzung an der Achillessehne operiert werden müssen und fällt für das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) dementsprechend aus.