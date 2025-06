Ein Fußball-Mythos hat sich neu erfunden

AFC Sunderland verliert nicht nur Bellingham

Für Sunderland und seinen französischen Trainer Régis Le Bris vergrößert sich damit die Herausforderung, in der Premier League den Weg fortzuführen, den der Verein in den vergangenen Jahren gegangen ist.

Eine Macht der Vergangenheit

Die Ränge des Stadium of Light waren auch in schlechteren Zeiten stets gut gefüllt: Selbst in der drittklassigen League One kamen im Schnitt knapp 30.000 Zuschauer – mehr als bei der Hälfte der Premier-League-Klubs.