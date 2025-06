Guardiola: "Barcelona oder Real hätten mich gefeuert"

Das Albtraum-Szenario hat Manchester City gerade noch verhindert und in der Premier League mit Rang drei die Qualifikation für die Champions League eingetütet.

Trotzdem verlief die Saison mehr als enttäuschend - was auch Pep Guardiola deutlich anspricht.

Im Interview mit DAZN sagte der Spanier vor der anstehenden Klub-WM . „Ich war sonst immer in der Lage, die Dinge wieder umzubiegen, wenn es nicht gut lief – aber dieses Jahr ist mir das nicht gelungen.“

Guardiola gibt zu: „Barcelona hätte mich gefeuert“

Der Star-Coach, der seit 2016 beim Klub angestellt ist und in der Zeit sechs Meistertitel sowie 2023 die Champions League gewonnen hat, ging sogar noch weiter und gab zu, dass er die zwischenzeitliche Krise bei anderen Vereinen nicht überstanden hätte.

„Wenn wir diese Saison in Spanien gehabt hätten, wäre ich schon im Oktober, November oder Dezember nicht mehr Trainer gewesen. Barcelona oder Real Madrid hätten mich gefeuert, aber hier stand das nicht einmal zur Debatte“, sagte Guardiola.

In der Champions League schieden die Citizens früh aus, im Pokal reichte es ebenso nicht für den Titel. Und in der Liga rutschte City sogar ins tabellarische Niemandsland ab.

Das rechnet Guardiola seinem Verein hoch an und denkt an andere Trainer. „Man muss ein bisschen mehr Geduld haben. Schaut euch Carlo Ancelotti an: Er hat vor kurzem erst Champions League und LaLiga gewonnen, jetzt ist er weg und trainiert Brasilien.“