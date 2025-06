Klopps früherer Assistent Lijnders wechselt zu Manchester City

Der Niederländer arbeitete in Liverpool als Co-Trainer. Nun soll er Pep Guardiola bei der Rückkehr an die Spitze helfen.

City verlor den Titel in der vergangenen Saison an Liverpool, das im ersten Jahr nach Klopp unter dessen Nachfolger Arne Slot in der Premier League nicht zu stoppen war. In der kommenden Saison setzt Guardiola zum Gegenangriff an - inklusive neuer, teurer Stars: Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton Wanderers) ist als neuer Linksverteidiger bereits bestätigt, Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders (AC Mailand) und Spielmacher Rayan Cherki (Olympique Lyon) sollen bald kommen.