Nach Trainer-Aus: Tottenham droht wohl Spielerrevolte

Mit der Freistellung von Trainer Ange Postecoglou hat Tottenham Hotspur am Freitag für Aufsehen in England gesorgt. Die Entscheidung der Klub-Verantwortlichen um Präsident Daniel Levy soll aber nicht nur zahlreiche Fans der Spurs verärgert haben, sondern auch Spieler des Europa-League-Siegers .

Postecoglou-Aus: Spurs-Stars offenbar sauer

„Tottenham droht mit Spielerrevolte wegen Entlassung von Ange Postecoglou“ titelt die in London ansässige Zeitung und beruft sich dabei auf eine gut informierte Quelle.

„Die Spieler sind sehr wütend über das, was passiert ist und wie es gehandhabt wurde. Der nächste Trainer wird eine schwierige Situation erben“, wird diese im Bericht zitiert.

Richarlison verfasst emotionalen Post

Schon am Freitagabend hatten sich zahlreiche Tottenham-Spieler in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und sich für die Zeit unter dem gebürtigen Griechen bedankt.

„Mister, vielen Dank, dass Sie mir in einer der schwierigsten Phasen meiner Karriere und meines Lebens geholfen und an mich geglaubt haben. Jeder, der die Spurs liebt, wird sich daran erinnern, dass Big Ange in seiner zweiten Saison immer Trophäen holt. Wir haben Geschichte geschrieben! Prost und viel Glück auf Ihrem Weg! Ich werde Sie immer anfeuern“, schrieb Stürmer Richarlison auf Instagram.