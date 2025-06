Nächster Neuer für City: Auch Cherki kommt schon zur Klub-WM

In der Premier League hatte City den Titel an den FC Liverpool verloren. Bei der Klub-WM trifft das Team in der Gruppenphase, die am 14. Juni beginnt, auf den marokkanischen Verein Wydad AC und Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, bevor es im Duell der europäischen Schwergewichte mit Juventus Turin weitergeht.