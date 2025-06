Wirtz dementiert Wunsch nach Rückennummer 10

Zumindest an der Rückennummer wird der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool wohl nicht scheitern: Der Mittelfeldstar von Bayer Leverkusen hat Berichte dementiert, wonach er beim englischen Meister die Nummer 10 fordert. „Wer sagt, dass ich die 10 will? Ich respektiere Spieler. Glaubt nicht alles, was geschrieben wird“, schrieb der 22-Jährige am Dienstagabend bei Instagram.