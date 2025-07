„Den Zügen zuschauen“: Guardiola sehnt Pause herbei

Nach seiner Zeit in Manchester will der Katalane eine lange Pause einlegen - und das Leben einfach geschehen lassen.

Nach seiner Zeit in Manchester will der Katalane eine lange Pause einlegen - und das Leben einfach geschehen lassen.

Guardiola (54) hatte sich schon zwischen seinen Jobs beim FC Barcelona und Bayern München ab Mai 2012 eine einjährige Auszeit in New York gegönnt, seither arbeitet er ohne Unterbrechung. Nun sehne er sich nach einer Zeit, in der er das Leben einfach geschehen lassen könne. „Auf Katalanisch sagt man ‚badar‘. Genau das will ich machen. So wie Kühe, die anhalten und den vorbeifahrenden Zügen zuschauen.“