Liverpool ehrt Jota bei Test gegen Preston

Wie die Reds am Freitag mitteilten, soll vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag (16.00 Uhr) bei Preston North End für die beiden die Vereinshymne „You’ll Never Walk Alone“ gespielt werden.

Die Brüder waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben und wurden am vergangenen Samstag in ihrer Heimatstadt Gondomar beigesetzt. Erst am Dienstag hatte der LFC wieder das Training aufgenommen, die Truppe von Teammanager Arne Slot um Neuzugang Florian Wirtz steht nun vor einer emotional schwierigen Spielzeit.