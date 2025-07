Manchester City gibt Triple-Held endgültig ab

Zuletzt hatte Kyle Walker in den Plänen von Teammanager Pep Guardiola keine Rolle mehr gespielt.

Wie der Klub am Samstag bekannt gab, wechselt der 35-Jährige zum Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. Zuletzt hatte der Rechtsverteidiger keine Rolle mehr in den Plänen von Teammanager Pep Guardiola gespielt und deshalb bereits die vergangene Rückrunde auf Leihbasis bei der AC Mailand in Italien verbracht.