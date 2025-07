Ronaldo trauert um Diogo Jota: „Ergibt keinen Sinn“

„Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein herzliches Beileid aus und wünsche euch alle Kraft der Welt. Ich weiß, du wirst immer bei ihnen sei. Ruhet in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen“, so CR7 in dem Post. Ronaldo hatte mit Jota zuletzt in München die Nations League für Portugal gewonnen, im Halbfinale gegen Deutschland (2:1) wurde Jota eingewechselt.