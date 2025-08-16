16-Jähriger rettet Liverpool: Ngumoha schockt Newcastle

SID 25.08.2025 • 23:12 Uhr Die Reds taumeln nach einer 2:0-Führung, dann trifft Youngster Ngumoha tief in der Nachspielzeit eiskalt.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat in der Premier League nach einer Achterbahnfahrt einen späten Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot setzte sich am Montagabend im St. James‘ Park mit 3:2 (1:0) bei Newcastle United durch. Das kurz zuvor eingewechselte Supertalent Rio Ngumoha erzielte in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer, nachdem die Reds zunächst eine 2:0-Führung verspielt hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor hatte Ryan Gravenberch (35.) die Gäste in Führung gebracht, ehe Newcastle durch eine Rote Karte gegen Anthony Gordon (45.+3) dezimiert wurde. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Hugo Ekitiké (46.) mit einem platzierten Schuss auf 2:0. Der ehemalige Bundesliga-Profi hat damit in jedem seiner ersten drei Pflichtspiele für Liverpool getroffen.

Die Magpies gaben sich trotz der Unterzahl aber nicht geschlagen. Bruno Guimaraes (57.) verkürzte, William Osula (88.) gelang kurz vor Ende der regulären Spielzeit sogar der Ausgleich. Doch Liverpool schlug noch einmal zurück: Der erst 16 Jahre alte Ngumoha sorgte in einer Drangphase der Gastgeber für den Lucky Punch des Titelverteidigers.