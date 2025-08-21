Transfers: England bricht irren Milliarden-Rekord

SID 21.08.2025 • 18:37 Uhr Die bisherige Bestmarke von 2,36 Milliarden Pfund stammte aus dem Jahr 2023.

Rekord in der Premier League: Die Klubs der englischen Fußball-Eliteklasse haben so viel Geld wie nie zuvor in einem einzigen Transferfenster ausgegeben.

Durch den Wechsel des Schweizers Noah Okafor von der AC Mailand zu Leeds United für 18 Millionen Pfund (rund 20,8 Millionen Euro) belaufen sich die bisherigen Ausgaben der Vereine in diesem Sommer auf 2,37 Milliarden Pfund (rund 2,74 Milliarden Euro).