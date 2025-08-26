Newsticker
26 Tage jünger: Teenager Monga bricht Bellingham-Rekord

Jeremy Monga ist nun jüngster Torschütze in Englands zweiter Liga.
Jeremy Monga (r.) ist ein großes Juwel bei Leicester City
Jeremy Monga (r.) ist ein großes Juwel bei Leicester City
© IMAGO/News Images
SID
Jeremy Monga ist nun jüngster Torschütze in Englands zweiter Liga.

Jude Bellingham hat einen Championship-Rekord verloren. Jeremy Monga von Leicester City schrieb am Samstag in Englands zweiter Liga Geschichte und löste mit 16 Jahren und 37 Tagen den Ex-Dortmunder Bellingham (16 Jahre und 63 Tage) als jüngsten Torschützen ab. Trotz seines Ehrentreffers kurz nach seiner Einwechslung verlor Leicester gegen Preston North End aber mit 1:2 (1:1).

Für Monga war es bereits der zweite historische Moment innerhalb weniger Tage. Erst am Mittwoch hatte er für die Mannschaft von Teammanager Ruud van Nistelrooy im Ligapokal als jüngster Spieler in der Startelf der Vereinsgeschichte einen 59 Jahre alten Rekord eingestellt. Nun knackte er auch die Bestmarke von Bellingham.

