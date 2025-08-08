Bayern-Star mit emotionalem Statement: "Einer der besten Menschen"

Nach dem Abschied von Heung-min Son bei den Tottenham Hotspur hat sich nun auch dessen langjähriger Spurs-Mitspieler Harry Kane emotional geäußert.
Bayern-Star mit emotionaler Message
„Sonny, Sonny, Sonny. Was soll ich sagen? Wir haben über die Jahre so viele magische Momente zusammen auf und neben dem Platz erlebt“, schrieb Kane bei Instagram: „Als Mensch und als Spieler hast du all den Erfolg verdient, den du hattest. Du bist einer der besten Menschen in diesem Sport.“
„Es hat mich sehr gefreut“
Mit einigen kurzen Unterbrechungen verbrachten Son und Kane acht gemeinsame Jahre bei Tottenham, ehe es den Engländer im Sommer 2023 zum FC Bayern zog.
„Es hat mich sehr gefreut, dich letzte Saison den Pokal hochhalten zu sehen, und ich bin mir sicher, dass du auch bei deinen nächsten Schritten erfolgreich sein wirst. Bis bald“, schrieb Kane weiter und ergänzte den Text mit einem Herz-Emoji.
Zum Abschied hatte Son, der in die amerikanische Major League Soccer zum Los Angeles FC wechselt, mit den Spurs die Europa League gewonnen.