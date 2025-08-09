Downs feiert Last-Minute-Sieg mit Southampton

SID 09.08.2025 • 17:05 Uhr Damion Downs feiert mit Southampton einen Auftaktsieg. Der ehemalige Kölner bereitet in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer vor.

Der ehemalige Kölner Damion Downs hat seinem neuen Klub FC Southampton zu einem dramatischen Auftaktsieg in der englischen Championship verholfen. Gegen den walisischen Aufsteiger AFC Wrexham gewann der Premier-League-Absteiger dank zweier ganz später Tore mit 2:1 (0:1), Downs legte nach seiner Einwechslung in der 60. Minute den umjubelten Siegtreffer von Jack Stephens (90.+6) auf.

Josh Windass hatte die Gäste, bei denen Schauspieler Ryan Reynolds Miteigentümer ist, per Elfmeter in Führung gebracht (22.). Doch Ryan Manning (90.) und Stephens drehten das Spiel.