EM-Heldin Agyemang stürmt weiter für Brighton

SID 20.08.2025 • 14:30 Uhr Im Sommer war Agyemang für England unverzichtbar. Arsenal verleiht sie dennoch für ein weiteres Jahr.

Englands Fußball-Heldin Michelle Agyemang stürmt auch in der kommenden Saison der Women’s Super League (WSL) für Brighton and Hove Albion. Die Europameisterin vom Champions-League-Sieger FC Arsenal wird erneut für ein Jahr ausgeliehen. Das bestätigten beide Vereine.

Agyemang (19) ist bei Arsenal, seit sie sechs Jahre alt ist, für die erste Mannschaft kam sie bisher allerdings nur auf sechs Einsätze (ein Tor). Für Brighton hat sie in der vergangenen Saison fünf Tore in 22 Einsätzen erzielt, was ihr die Nominierung für die EM in der Schweiz einbrachte.

Beim Turnier gelang ihr der Durchbruch: Agyemang erzielte den Ausgleich im verloren geglaubten Viertelfinale gegen Schweden (3:2 i.E.) und traf auch Sekunden vor dem Abpfiff im Halbfinale gegen Italien (2:1 n.V.). Im Finale gegen Spanien (3:1 i.E.) wurde sie eingewechselt und anschließend zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt.