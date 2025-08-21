Neuzugang verletzt! Frimpong fehlt Liverpool länger

SID 21.08.2025 • 17:00 Uhr Gleich in seinem ersten Premier-League-Spiel verletzt sich der Niederländer und kehrt erst in ein paar Wochen zurück.

Neuzugang Jeremie Frimpong wird dem englischen Meister FC Liverpool mehrere Wochen lang fehlen.

Wie Teammanager Arne Slot am Donnerstag erklärte, falle der Niederländer mit einer Oberschenkelverletzung mindestens drei Wochen und damit wohl bis zum Ende der Länderspielpause Anfang September aus.

Medizinische Abteilung riet zu Auswechslung

„Die medizinische Abteilung hatte vollkommen Recht, was Jeremie angeht, als sie mir sagten, ich solle ihn auswechseln“, sagte Slot: „Ich habe bereits unmittelbar nach dem Spiel gesagt, dass dies nichts mit seiner Leistung zu tun hatte, sondern dass wir das Gefühl hatten, dass er ein Problem mit den Oberschenkeln hatte.“

Frimpong, der im Sommer für etwa 40 Millionen Euro ebenso wie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt war, hatte bei seinem Premier-League-Debüt am vergangenen Freitag in der Startelf gestanden.

