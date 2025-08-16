Premier League: Traum-Debüt! Xhaka-Team fertigt Füllkrug und Co. ab

SID 16.08.2025 • 18:03 Uhr Zum Liga-Auftakt kassiert der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug mit West Ham United eine deutliche Niederlage.

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat einen Fehlstart in die neue Saison der englischen Premier League hingelegt. Der 32-Jährige verlor am Samstag mit West Ham United zum Liga-Auftakt beim Aufsteiger AFC Sunderland um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka mit 0:3 (0:0). Eliezer Mayenda (61.), Daniel Ballard (73.) und Wilson Isidor (90.+2) trafen für die Black Cats, Füllkrug und Xhaka standen beide in der Startelf ihrer Teams.

Bitter verlief der Nachmittag auch für Fabian Hürzeler. Mit Brighton & Hove Albion gab der frühere Coach des FC St. Pauli gegen den Ex-Nationaltorhüter Bernd Leno und den FC Fulham eine Führung aus der Hand und kam letztlich nur zu einem 1:1 (0:0). Matt O’Riley (55.) hatte die Seagulls zunächst jubeln lassen, ehe Rodrigo Muniz (90.+6) spät ausglich.

Tottenham Hotspur bescherte seinem neuen Teammanager Thomas Frank derweil ein erfolgreiches Liga-Debüt. Die Spurs bezwangen den FC Burnley mit 3:0 (1:0). Richarlison (10./60.) schnürte einen Doppelpack, außerdem traf Brennan Johnson (66.). Die Ex-Münchner Joao Palhinha und Mathys Tel wechselte Frank erst kurz vor Schluss ein.