Premier League>

Premier League: Haaland-Gala! City setzt Zeichen

Haaland-Gala! City setzt Zeichen

Der norwegische Torjäger schnürt beim klaren Erfolg bei den Wolverhampton Wanderers einen Doppelpack.
Der Verbleib von Manchester Citys Stammkeeper Ederson ist ungewiss. Eine simple Frage eines Journalisten zum Torhüter der Citizens sorgt für eine irritierende Antwort von Trainer Pep Guardiola.
SID
Der norwegische Torjäger schnürt beim klaren Erfolg bei den Wolverhampton Wanderers einen Doppelpack.

Angeführt von Torjäger Erling Haaland ist Manchester City eindrucksvoll in die Titeljagd in der englischen Premier League gestartet. Bei den Wolverhampton Wanderers siegte das Team von Star-Teammanager Pep Guardiola mit 4:0 (2:0). Haaland (34./61.) schnürte einen Doppelpack, außerdem trafen die Neuzugänge Tijjani Reijnders (37.) und Rayan Cherki (81.).

Durch den Auftaktsieg sprangen die Skyblues vorerst an die Tabellenspitze. Ersatztorhüter Stefan Ortega Moreno und Ilkay Gündogan saßen derweil 90 Minuten auf der Bank.

Nach Platz drei in der Vorsaison mit 13 Punkten Rückstand hinter Meister FC Liverpool wollen die Citizens wieder um die Meisterschaft mitspielen, die Reds und der FC Arsenal gelten jedoch als die Favoriten.

Liverpool und Star-Einkauf Florian Wirtz waren mit einem 4:2-Sieg gegen den AFC Bournemouth am Freitag in die Saison eingestiegen, die Gunners starten am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Manchester United.

