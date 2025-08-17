Kurioses Tor lässt Arsenal jubeln

Maximilian Lotz 17.08.2025 • 19:25 Uhr Der FC Arsenal setzt sich gegen Manchester United durch - das Siegtor fällt auf ungewöhnliche Art und Weise. Kai Havertz wird eingewechselt. Bei United sind die Torhüter ein Thema.

Mit Joker Kai Havertz hat der FC Arsenal einen gelungen Start in die Premier-League-Saison gefeiert.

Die Gunners siegten im Topspiel des ersten Spieltags bei Manchester United dank eines Treffers des Italieners Riccardo Calafiori mit 1:0 (1:0).

Declan Rice zog eine Ecke scharf vors Tor, United-Keeper Altay Bayindir rutschte der Ball durch die Hände, sodass er quasi Calafiori auf den Kopf fiel, der aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte (13.).

„Das ist kein Foul. Bayindir muss sich mit seinem linken Arm gegen Saliba behaupten und den Ball mit seinem rechten Arm wegschlagen“, sagte der frühere englische Nationaltorhüter Joe Hart bei der BBC.

„Sei aggressiv und geh mit Härte vor“

Auch Sky-Experte Roy Keane nahm Bayindir in die Verantwortung: „Als Torhüter musst du deinen Fünfmeterraum unter Kontrolle haben. Torhüter beschweren sich ständig darüber, dass Spieler ihnen zu nahe kommen. Sei aggressiv und geh mit Härte vor. Das ist dein Bereich, übernimm die Kontrolle darüber. Arsenal ist sehr gut darin, aber Manchester United ist schwach und nachgiebig.“

Der 27 Jahre alte Schlussmann stand anstelle von Stammtorhüter Andre Onana zwischen den Pfosten, der nach überstandener Verletzung überraschend im Kader fehlte.

„Er ist nicht verletzt, er hat sich erholt”, erklärte United-Trainer Ruben Amorim vor Anpfiff, „aber die anderen Spieler haben in der Vorsaison gut gearbeitet, also muss ich die Balance finden. Nächste Woche kann es wieder anders aussehen. Diese Woche haben wir uns für diese Spieler entschieden.“

Havertz engagiert, Sesko bei Debüt blass

Nationalspieler Havertz wurde im Old Trafford in der 60. Minute für den insgesamt unauffälligen Neuzugang Viktor Gyökeres eingewechselt und zeigte einen engagierten Auftritt.

Auf der Gegenseite gab Stürmer Benjamin Sesko sein Debüt für United, der Slowene war vor rund einer Woche für bis zu 85 Millionen Euro von Bundesligist RB Leipzig zu den Red Devils gewechselt.

Nach seiner Einwechslung in Minute 65 konnte Sesko kaum Akzente setzen.

Tuchel auf der Tribüne

Vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel entwickelte sich ein temporeiches Spiel, Calafiori erzielte nach einer Ecke aus kurzer Distanz (13.) die Führung für das Team von Mikel Arteta.

Auf der Gegenseite traf Patrick Dorgu (30.) mit einem satten Linksschuss nur den Pfosten. United drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, belohnte sich aber nicht.

