Horror-Verletzung bei Gegner des FC Bayern

James Maddison hat sich bei einem Vorbereitungsspiel von Tottenham Hotspur wie befürchtet schwer verletzt: Der 28-Jährige zog sich im Duell mit Newcastle United in Seoul einen Kreuzbandriss zu.
Horrorverletzung bei Bayern-Gegner
Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: James Maddison verletzt sich schwer und fällt nicht nur gegen den FC Bayern aus.
James Maddison hat sich das Kreuzband gerissen
Der Engländer soll in den nächsten Tagen operiert werden. Damit fällt Maddison selbstredend nicht nur beim Testspiel am Donnerstagabend gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im LIVETICKER) aus, sondern wird auch den Großteil der anstehenden Saison verpassen.
Der offensive Mittelfeldspieler war gerade erst von einer Verletzung genesen, als er sich bei einer eigentlich harmlos anmutenden Aktion eine neuerliche Blessur zuzog.
Maddison hatte in den vergangenen Jahren immer wieder teils langwierige Verletzungen wegstecken müssen. Nun steht dem Pechvogel die nächste lange Zwangspause bevor.