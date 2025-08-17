Infantino verurteilt rassistische Beleidigung gegen Semenyo

SID 17.08.2025 • 09:35 Uhr Der FIFA-Präsident lobt den Mut des Spielers vom AFC Bournemouth.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die rassistischen Beleidigungen gegen Antoine Semenyo vom englischen Fußball-Erstligisten AFC Bournemouth scharf verurteilt. Die Beleidigungen seien „absolut inakzeptabel“, sagte Infantino und stellte klar: „Im Fußball ist kein Platz für Rassismus oder irgendeine Form von Diskriminierung.“

Im Spiel beim FC Liverpool (2:4) war Semenyo nach einer halben Stunde Opfer der Beleidigungen eines 47 Jahre alten Mannes geworden. Schiedsrichter Anthony Taylor unterbrach das Spiel für zwei Minuten. Semenyo erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Antoines Mut und Leistung auf dem Platz trotz dieser Widrigkeiten sind ein eindrucksvolles Beispiel für Stärke und Würde für Spieler weltweit“, sagte Infantino.