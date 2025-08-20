Isak forciert Abgang aus Newcastle: „Vertrauen verloren“

SID 20.08.2025 • 07:25 Uhr Eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Alexander Isak und Newcastle United scheint nur noch schwer möglich.

Der vom FC Liverpool umworbene schwedische Stürmerstar Alexander Isak forciert seinen Abgang vom englischen Fußball-Erstligisten Newcastle United. Der 25-Jährige, in der Vorsaison zweitbester Torschütze der Premier League, brach in einem Instagram-Beitrag sein Schweigen und äußerte sich mit deutlichen Worten zur Wechselposse. Isak sprach von „verlorenem Vertrauen“, eine Veränderung sei „im besten Interesse aller Beteiligten“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er habe „lange geschwiegen, während andere gesprochen haben. Dieses Schweigen hat es den Leuten ermöglicht, ihre eigene Version der Ereignisse zu verbreiten, obwohl sie wissen, dass diese nicht das widerspiegelt, was wirklich hinter verschlossenen Türen gesagt und vereinbart wurde“, sagte Isak.

Es seien Versprechen gemacht worden, die nicht eingehalten worden sein. „Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren geht, kann die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden“, so Isak. Deshalb sei eine Veränderung „im besten Interesse aller, nicht nur in meinem eigenen.“

Berichten zufolge war Isak ein verbesserter Vertrag versprochen worden. Aufgrund des Drucks, die Regeln zur finanziellen Nachhaltigkeit einhalten zu müssen, soll der Klub jedoch gezögert haben. Der FC Liverpool um Deutschlands Fußballer des Jahres Florian Wirtz gilt als wahrscheinlichstes Wechselziel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Newcastle reagierte in einer Stellungnahme „enttäuscht“ über Isaks Äußerungen. Der Klub stellte klar, „dass Alex weiterhin unter Vertrag steht und dass kein Vereinsvertreter jemals zugesagt hat, dass Alex Newcastle United in diesem Sommer verlassen kann“, hieß es. Man wolle seine besten Spieler behalten, „aber wir verstehen auch, dass Spieler ihre eigenen Wünsche haben. Wir hören uns ihre Meinung an.“

Es gelte jedoch, bei allen Entscheidungen stets die Interessen von Newcastle United, der Mannschaft und den Fans zu berücksichtigen: „Wir haben deutlich gemacht, dass die Konditionen für einen Verkauf in diesem Sommer nicht gegeben sind. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Konditionen erfüllt werden.“