"Bizarr": Riesen-Wirbel um Nmecha-Elfmeter

SPORT1 19.08.2025 • 08:11 Uhr Kurz nach seiner Einwechslung erzielt Lukas Nmecha den Siegtreffer für Leeds per Handelfmeter. Everton-Trainer David Moyes ärgert sich über die Entscheidung und wählt drastische Worte.

Dank des früheren Nationalspielers Lukas Nmecha hat Leeds United mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach Daniel Farke auf der Bank eine erfolgreiche Premier-League-Rückkehr gefeiert.

Der Aufsteiger kam gegen den früheren Europacup-Gewinner FC Everton durch einen verwandelten Handelfmeter des Ex-Wolfsburgers (84.) zu einem glücklichen 1:0-Auftaktsieg.

Die Elfmeter-Entscheidung sorgte allerdings im Nachgang für heftige Diskussionen. Evertons Verteidiger James Tarkowski hatte sich nach links gelehnt und einen Schuss von Anton Stach mit seinem Arm geblockt, der jedoch eng an seinem Körper anlag.

Zoff um Handelfmeter: „Ich kann das nicht verstehen“

Schiedsrichter Chris Kavanagh zögerte einen Moment, bevor er auf den Punkt zeigte. Auch nach kurzer VAR-Überprüfung blieb die Entscheidung bestehen, was die Spieler der Toffees erzürnte.

„Sobald der Schiedsrichter gepfiffen hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass die Entscheidung aufgehoben werden würde“, erklärte Tarkowski nach dem Spiel bei Sky. „Es war nichts Ungewöhnliches daran, dass mein Arm an meiner Seite war. Ich kann das nicht verstehen. Bizarr“, ergänzte der Everton-Profi.

Trainer David Moyes stürmte nach dem Schlusspfiff auf den Platz, um den Referee zur Rede zu stellen. Im anschließenden Interview sprach er von einer „wirklich schlechten Entscheidung“.

„Arm abhacken“: Everton-Coach wird deutlich

„Ich weiß nicht, ob Tarky seinen Arm hätte abhacken müssen“, wütete Moyes. „Die Regel lautet, dass man die Hände an der Seite halten muss, und wenn überhaupt, dann hat er versucht, sie hinter den Rücken zu nehmen.“

Nmecha, der in der Sommerpause nach vier Jahren bei den „Wölfen“ wieder in England angeheuert hatte, war sechs Minuten vor seinem Treffer ins Spiel gekommen. Der ehemalige Hoffenheimer Anton Stach spielte die kompletten 90 Minuten durch.

