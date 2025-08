„Kann die Augen nicht abwenden“: Wirtz begeistert in Liverpool

Noch vor seinem ersten Pflichtspiel für die Reds scheint der Nationalspieler Fans und Medien in seinen Bann zu ziehen.

Begeisterung auf den Rängen, Lob von den englischen Medien: Nationalspieler Florian Wirtz hat bei seinem Debüt an der Anfield Road offenbar Eindruck hinterlassen. Beim letzten Vorbereitungsspiel des englischen Meisters FC Liverpool gegen Athletic Bilbao (3:2) überzeugte der 22-Jährige an der Seite von Starspieler Mohamed Salah und Co.