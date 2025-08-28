Knieverletzung: „Kleiner Eingriff“ bei Havertz

SID 28.08.2025 • 21:54 Uhr Der Nationalspieler vom FC Arsenal muss sich einer kleinen Operation unterziehen. Über die Ausfalldauer machte sein Verein keine Angaben.

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom FC Arsenal hat sich aufgrund einer Knieverletzung einem „kleinen chirurgischen Eingriff“ unterzogen. Die Operation beim Stürmer erfolgte am Donnerstag und sei erfolgreich verlaufen, teilte der Premier-League-Klub mit. Über die Ausfalldauer machten die Londoner keine Angaben.

Havertz hatte sich die Knieverletzung vor elf Tagen beim Saisonauftakt der Liga bei Manchester United (1:0) zugezogen, er hatte für 30 Minuten auf dem Platz gestanden. Nachfolgende Untersuchungen und fachärztliche Begutachtungen hätten bestätigt, „dass eine Operation erforderlich“ sei, hieß es.

Der Offensivspieler hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Das Final Four in der Nations League hatte Havertz verpasst.