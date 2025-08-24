Newsticker
Irrer Fernandes-Fehlschuss bei United-Remis

United verpasst ersten Saisonsieg

Die Red Devils teilen sich mit Leno-Klub Fulham die Punkte. Bruno Fernandes jagt einen Elfmeter über das Tor.
Bruno Fernandes (r.) verschoss gegen den FC Fulham einen Elfmeter
Bruno Fernandes (r.) verschoss gegen den FC Fulham einen Elfmeter
© IMAGO/Shutterstock
SID
Die Red Devils teilen sich mit Leno-Klub Fulham die Punkte. Bruno Fernandes jagt einen Elfmeter über das Tor.

Manchester United hat den ersten Sieg in der neuen Premier-League-Spielzeit erneut verpasst. Im Gastspiel beim FC Fulham um den früheren Nationaltorwart Bernd Leno kamen die Red Devils am Sonntagnachmittag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zum Auftakt hatte United gegen den FC Arsenal (0:1) verloren.

Der 33-jährige Leno parierte gegen Matheus Cunha die erste Tormöglichkeit einer chancenreichen Anfangsphase (14.). Bruno Fernandes schoss anschließend einen Foulelfmeter (38.) für ManUnited kläglich über die Latte.

Erst ein Eigentor von Rodrigo Muniz brachte die Gäste aus Manchester in Führung (58.), Emile Smith Rowe vollendete zwei Minuten nach seiner Einwechslung eine Flanke zum Ausgleich (73.).

Hürzeler-Pleite beim FC Everton

Auch das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion muss weiter auf den ersten Dreier warten. Die Seagulls zogen im ersten Heimspiel des FC Everton im neuen Hill Dickinson Stadium mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Iliman Ndiaye (23.) und James Garner (52.) trafen für die Toffees. Gäste-Stürmer Danny Welbeck vergab zudem einen Handelfmeter (77.). U21-Nationalspieler Brajan Gruda wurde in der 85. Minute von Hürzeler eingewechselt.

