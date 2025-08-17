Mukiele folgt Xhaka nach Sunderland

SID 17.08.2025 • 14:24 Uhr Nordi Mukiele verabschiedet sich aus Paris. Der Verteidiger trifft in Sunderland auf einen alten Bekannten aus Leverkusener Tagen.

Der französisch Abwehrspieler Nordi Mukiele setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der 26-Jährige verlässt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und schließt sich dem englischen Fußball-Erstligisten AFC Sunderland an.

Mukiele war 2022 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig nach Paris gewechselt und absolvierte dort 45 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison war der Defensivspezialist an Vizemeister Bayer Leverkusen verliehen, wo er in 24 Partien zwei Tore erzielte.