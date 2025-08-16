Rassismus-Eklat in Liverpool: Betroffener reagiert

SID 16.08.2025 • 16:08 Uhr Der Bournemouth-Profi Antoine Semenyo findet nach den rassistischen Anfeindungen deutliche Worte.

Der ghanaische Fußball-Nationalspieler Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth hat sich für die breite Unterstützung nach den rassistischen Anfeindungen im Premier-League-Spiel beim FC Liverpool bedankt. „Letzte Nacht in Anfield wird für immer bei mir in Erinnerung bleiben – nicht wegen der Worte einer Person, sondern wegen der Reaktion der gesamten Fußballfamilie“, schrieb der Doppeltorschütze nach der 2:4-Niederlage in den Sozialen Medien.

Schiedsrichter Anthony Taylor hatte die Begegnung nach einer halben Stunde wegen des Vorfalls für zwei Minuten unterbrochen. Die Beleidigungen des Liverpool-Fans werden ihn „für immer begleiten“, schrieb der Doppel-Torschütze Semenyo weiter.

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk bezeichnete den Vorfall „als Schande“. Er zeige, wie viel Arbeit noch nötig sei, um die Menschen über Rassismus aufzuklären. „Das war völlig inakzeptabel. Ich bin schockiert, dass das in der heutigen Zeit passiert ist. Ich weiß nicht, wie Ant weiterspielen und seine Tore erzielen konnte“, sagte Bournemouth-Kapitän Adam Smith.